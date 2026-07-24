Miss France 2027 : Satine Nomary, 19 ans, élue Miss Corse

Miss France 2027 approche à grands pas, avec déjà plusieurs élections régionales qui ont désigné leurs représentantes à travers la France et les territoires d’Outre-mer. Depuis son sacre au Zénith d’Amiens en décembre 2025, Hinaupoko Devèze, Miss France 2026 originaire de Polynésie, a enchaîné les engagements médiatiques et événements publics, inaugurant ainsi une année riche en opportunités et en rencontres. Ce concours, qui reste un rendez-vous incontournable de la fin d’année en France, repose sur un processus rigoureux de sélection régionale qui permet à chaque territoire de présenter une candidate prête à défendre sa culture et ses valeurs lors de l’élection nationale. Parmi les dernières élections régionales en date, celle de Miss Corse a particulièrement retenu l’attention avec l’élection de Satine Nomary.

La compétition régionale en Corse s’est tenue le 23 juillet 2026 au sein de l’espace culturel de Porticcio. Neuf candidates se sont affrontées devant un public de près de 900 spectateurs, dans une ambiance festive et pleine d’émotion. La présence d’anciennes reines de beauté, dont Hinaupoko Devèze et Amandine Petit, Miss France 2021, a ajouté du prestige à cette soirée. Ce rendez-vous a vu l’élection de Satine Nomary, une jeune femme de 19 ans à la silhouette élancée de 1m76, qui succède à Manon Mateus. Sa victoire marque un moment fort pour cette île, puisque depuis la naissance du concours Miss France, seule une Corse avait jusqu’à présent décroché la couronne nationale, Pauline Pô, élue en 1921.

Satine Nomary : portrait de la nouvelle Miss Corse

Satine Nomary incarne la jeunesse prometteuse de la Corse. Originaire de l’île de beauté, elle exerce le métier d’hôtesse de l’air, une profession qui avait également été celle d’Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique 2025. À travers cette activité, elle nourrit sa passion pour les voyages, qu’elle décrit comme une de ses principales aspirations. Outre ses déplacements professionnels, Satine cultive également un goût prononcé pour le mannequinat qu’elle ambitionne de développer à l’avenir.

En parallèle de ses occupations professionnelles, Satine Nomary est une sportive assidue, pratiquant le volleyball en club. Cette activité témoigne de son tempérament dynamique et de ses qualités d’endurance, indispensables à la fois dans le sport et dans le cadre exigeant d’un concours de beauté. Elle trouve aussi du répit dans la musique, jouant du piano durant ses temps libres, ce qui reflète une certaine sensibilité et un équilibre personnel entre discipline et créativité.

À l’annonce de sa victoire, Satine a exprimé sa profonde émotion et sa fierté de représenter la Corse lors de l’élection nationale de Miss France. Dans une interview accordée à Corse-Matin, elle a souligné la patience qu’elle a dû avoir avant de se lancer dans cette aventure : « J’ai mis longtemps avant d’oser participer mais me voilà aujourd’hui ». Son enthousiasme et sa détermination la positionnent désormais comme une candidate à suivre dans la course à la couronne de Miss France 2027.

Au fil des semaines, d’autres élections régionales ont déterminé les candidates qui concourront pour l’écharpe emblématique. Parmi les élues figurent Justine Bourrelier pour le Centre-Val de Loire, Solène Videau pour l’Aquitaine, Pauline Gourlez pour la Normandie, Ilona Perrot pour la Bourgogne, Maureen-Alycia Lucea-Merlin pour la Martinique, Chiara Blazevic pour l’Alsace, Leia Diard pour Tahiti, Juliette Gauthier pour le Roussillon, Sandra Justine pour la Guyane ou encore Julia Désirée pour la Guadeloupe.

La suite du calendrier prévoit plusieurs échéances à travers la France métropolitaine et les Outre-mer. À titre d’exemple, Miss Provence sera élue le 24 juillet 2026 à Saint-Raphaël, Miss Nouvelle-Calédonie le 25 juillet, Miss Côte d’Azur le 26 juillet à Fréjus, Miss Saint-Martin Saint-Barthélemy le 1er août au Aleeze Convention Center, Miss Languedoc le 7 août à Beaucaire, Miss Réunion le 22 août à Saint-Denis ou encore Miss Mayotte le 29 août à Petite-Terre.

Les élections se poursuivront à la rentrée avec plusieurs autres régions mobilisées jusqu’à fin septembre, lorsque les dernières candidates seront désignées en vue de la grande soirée du concours national, durant laquelle elles espèrent toutes conquérir le prestigieux titre de Miss France 2027.