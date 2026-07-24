Bénin: l’affaire Dangnivo est un dossier au goût d’inachevé selon Anselme Amoussou

Affaire Dangnivo : Anselme Amoussou fustige le verdict et dénonce un procès déconnecté de la vérité

​Seize ans après la disparition mystérieuse de Pierre Urbain Dangnivo, cadre au ministère de l’Économie et des Finances, le dénouement judiciaire de cette affaire continue de susciter une vive indignation.

Réagissant à l’issue du procès, le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin), Anselme Amoussou, a livré une analyse sans détour sur la conduite des débats et la décision rendue. Ses propos, rapportés par le quotidien Le Matinal, dressent un constat sévère sur le fonctionnement de l’appareil judiciaire.

​Selon le leader syndical, ce procès, tant dans son déroulement que dans son verdict final, ne renforce en rien la crédibilité de la justice béninoise ni la confiance que les citoyens sont en droit de lui accorder. Il estime qu’à aucun moment de la procédure, le sentiment qu’une réelle volonté de rechercher la vérité ne transparaît.

​Pour appuyer son constat, le responsable de la CSA-Bénin pointe du doigt une série d’anomalies et d’incohérences qui ont émaillé les audiences. Il évoque notamment l’implication de plusieurs personnalités de façon incongrue et la déclaration choc d’un ancien directeur général de la Police nationale venu affirmer à la barre qu’il connaissait l’identité d’une personne en mesure de contribuer à la manifestation de la vérité, une piste qui n’a pas permis d’éclairer le dossier.

​Par ailleurs, les questions fondamentales liées à l’autopsie et à l’identification du corps continuent de diviser jusqu’à la famille du disparu elle-même. Les révélations de l’accusé principal, affirmant avoir été extrait de sa cellule pour être conduit jusqu’à la frontière togolaise, ont ajouté à la confusion générale.

​Le refus du tribunal de prendre en compte les expertises jugées déterminantes par la défense a constitué le point de rupture ultime, poussant les avocats à quitter la salle d’audience et à renoncer à leurs plaidoiries. Pour Anselme Amoussou, l’ensemble de ces manquements laisse un goût d’inachevé et entache durablement la portée de cette décision de justice.