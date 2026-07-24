Laura Smet inquiète au Cap Ferret, où elle a hérité d’une maison de Johnny Hallyday

Des incendies majeurs ravagent le sud-ouest de la France et ont entraîné l’évacuation de milliers de personnes : plus de 23 000 évacués dans les Landes, dont près de 18 000 à Biscarrosse et 5 000 à Parentis-en-Born, tandis que la presqu’île du Cap-Ferret en Gironde a été totalement évacuée face à la progression des flammes. L’actrice Laura Smet a publié un message de soutien et des images des foyers sur ses réseaux sociaux.

Selon la préfecture des Landes et des informations relayées par Le Parisien, les opérations d’évacuation concernent des habitations, des campings, un EHPAD et une colonie de vacances. Les autorités ont procédé à ces mesures « pour leur sécurité », précisent les services préfectoraux, alors que les feux continuent de gagner du terrain depuis plusieurs jours.

En Gironde, la situation a conduit à l’ordre d’évacuer l’ensemble de la presqu’île du Cap-Ferret afin de protéger les résidents et les vacanciers face à la progression du feu. Les communes côtières et les zones touristiques ont été particulièrement touchées par la décision d’évacuation préventive pour limiter les risques pour la population.

Le message de Laura Smet sur les réseaux sociaux

Très affectée par ces incendies, Laura Smet a partagé sur Instagram plusieurs images montrant d’épais nuages de fumée et des flammes dévorant la végétation. Dans la légende de sa publication, l’actrice a écrit : « Que la lumière soit plus forte que les flammes. Courage aux pompiers. Force et prière« .

La publication de Laura Smet a suscité de nombreuses réactions d’internautes, qui ont exprimé leur solidarité avec les pompiers et les personnes évacuées. Parmi les commentaires repris dans le fil, on peut lire des messages tels que : « Soutien aux pompiers et à la population« , « Que ça fait mal au cœur… Courage et prudence aux pompiers » et « Force à tous nos pompiers et à toutes les personnes concernées par ces incendies dramatiques« .

D’autres commentaires évoquent l’ampleur dramatique des feux et témoignent d’une émotion partagée : « De tout cœur avec les pompiers et les sinistrés« , « Mon Dieu c’est terrible. Courage et force à tous les pompiers. Mes pensées pour toutes ces familles qui doivent quitter leur domicile » ou « Courage aux soldats du feu. C’est apocalyptique« .

Les images publiées par l’actrice montrent un ciel chargé de fumée, avec des foyers actifs en bordure de végétation, illustrant la gravité de la situation sur le terrain. Laura Smet a accompagné son message d’appel à la prière et à la force, soulignant son soutien aux équipes engagées dans la lutte contre les flammes.

En décembre 2017, après le décès de son père Johnny Hallyday, Laura Smet a hérité d’une maison située au Cap-Ferret, lieu auquel elle est personnellement attachée et qui est concerné par les opérations d’évacuation en Gironde.