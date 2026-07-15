PAC: les douanes béninoises durcissent les règles sur les connaissements d’effets usagés dès le 1er août 2026

Les acteurs de la chaîne logistique et du dédouanement au Bénin doivent rapidement revoir leurs pratiques. À compter du samedi 1er août 2026, de nouvelles exigences documentaires strictes encadreront l’enlèvement des effets usagés au Port de Cotonou.

​Officialisée par une note circulaire datée du 6 juillet 2026 et signée par le Receveur des Douanes de Cotonou-Port, Issa Idrissou, cette mesure vise à renforcer la transparence et la traçabilité des opérations.

​Ce qui change concrètement au 1er août 2026

​Désormais, les personnes physiques sont exclues des documents de transport pour ce type de cargaison. Les douanes béninoises imposent les règles suivantes :