Le Vatican entre en Bourse avec deux ETF « éthiques »

Le Saint-Siège a franchi une étape inédite en lançant deux ETF alignés sur la doctrine sociale de l’Église, mêlant exigences morales et ambitions financières sur les marchés internationaux.

Le Saint-Siège a franchi un cap inédit sur les marchés financiers. L’Institut pour les Œuvres de Religion (IOR), plus connu comme la Banque du Vatican, a lancé deux ETF thématiques adossés à des indices conçus avec Morningstar : l’un centré sur les grandes et moyennes capitalisations américaines, l’autre sur la zone euro.

Baptisés « Catholic Principles », ces indices regroupent chacun 50 entreprises sélectionnées selon des critères inspirés de la doctrine sociale de l’Église. Sont exclues les activités liées notamment à l’armement, à l’avortement ou aux énergies fossiles. Côté américain, des poids lourds technologiques figurent dans le panier ; en Europe, on retrouve notamment ASML Holding, SAP ou LVMH.

Au-delà de l’innovation financière, l’initiative s’inscrit dans la stratégie de réforme engagée par le pape François pour assainir les finances vaticanes, longtemps éclaboussées par des scandales. Reste à savoir si cette incursion assumée dans la finance responsable contribuera durablement à stabiliser un budget encore sous tension.





