OGC Nice : gros coup dur pour Antoine Mendy, victime d’une rupture du ligament croisé

Le défenseur niçois de 22 ans, blessé samedi contre Le Mans, souffre d’une rupture du ligament croisé du genou gauche. Sa reprise n’est pas attendue avant mars 2027.

Le défenseur de l’OGC Nice Antoine Mendy souffre d’une rupture du ligament croisé du genou gauche, ont confirmé les examens médicaux réalisés dimanche 6 septembre 2026. Le joueur de 22 ans, blessé la veille lors du match nul concédé par les Aiglons face au Mans FC (1-1) en Ligue 1, devrait être éloigné des terrains plusieurs mois.

La blessure est survenue alors que Mendy venait tout juste d’entrer en jeu. Lancé dans le dernier quart d’heure de la rencontre disputée à l’Allianz Riviera, le défenseur s’est retrouvé au sol après une mauvaise réception sur un contact, provoquant une douleur suffisamment vive pour alerter immédiatement le staff médical nicois.

Les examens complémentaires effectués le lendemain ont confirmé la gravité de la blessure. Selon les informations recueillies auprès du club, un retour sur les terrains n’est pas attendu avant le mois de mars 2027.

Formé au club, Antoine Mendy avait progressivement gravi les échelons jusqu’à s’imposer chez les professionnels grâce à sa polyvalence dans le secteur défensif. Cette indisponibilité prolongée prive l’OGC Nice d’une solution importante, alors que le club azuréen reste sans victoire après trois journées de Ligue 1 et doit déjà composer avec d’autres blessures longue durée dans son secteur défensif, notamment celles de Moïse Bombito et Laurent Abergel.

Le club assure Mendy de son soutien

Dans un message publié dimanche, l’OGC Nice a rappelé le lien particulier unissant le joueur au club et assuré que « ses coéquipiers, le staff, les salariés et les supporters » l’accompagneraient durant sa convalescence.

Pour le défenseur commence désormais une longue période de soins et de rééducation, avec un objectif affiché : retrouver, à terme, le maillot rouge et noir des Aiglons.