Ligue des champions : le PSG écrase le Slovan 6-1, triplé de Ferran Torres

Portés par un triplé de Ferran Torres et un doublé d'Ousmane Dembélé, les Parisiens ont dominé le Slovan Bratislava (6-1) mercredi au Parc des Princes, pour leur entrée en lice dans la Ligue des champions 2026-2027.

Le Paris Saint-Germain a lancé sa campagne de Ligue des champions par une démonstration contre le Slovan Bratislava (6-1), mercredi 9 septembre au Parc des Princes. Ferran Torres a inscrit un triplé, Ousmane Dembélé un doublé et Fabián Ruiz a clos le score, tandis que Suleiman Camara a marqué l’unique but slovaque.

Paris a rapidement fait basculer la rencontre. Dembélé a ouvert le score à la 17e minute en reprenant un ballon revenu du poteau après une tentative de Nuno Mendes, avant de doubler la mise de la tête six minutes plus tard. Le Français a ensuite servi Ferran Torres pour le 3-0 à la 32e minute.

Le PSG a définitivement pris le large au retour des vestiaires. Torres a marqué dès la 47e minute puis a complété son triplé à la 57e, sur une nouvelle passe décisive de Dembélé. Le Slovan Bratislava a réduit l’écart par Suleiman Camara à la 60e minute, sans remettre en cause la domination parisienne.

Fabián Ruiz a fixé le score à 6-1 à la 88e minute. Dembélé termine ainsi la soirée avec deux buts et deux passes décisives, tandis que Ferran Torres signe un triplé pour sa première apparition en Ligue des champions avec Paris, un mois après son arrivée de Barcelone contre 50 millions d’euros.

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Le résultat met fin à une série de quatre matches sans victoire du PSG toutes compétitions confondues depuis sa Supercoupe d’Europe remportée face à Aston Villa, le 12 août. Double champion d’Europe en titre après ses sacres consécutifs en Ligue des champions, le club parisien prend trois points dès la première journée de la phase de ligue.

Grâce à sa différence de buts (+5), Paris occupe la tête du classement après cette première soirée, devant le FC Barcelone. Son prochain rendez-vous de Ligue des champions est programmé le 14 octobre sur le terrain de Manchester City.