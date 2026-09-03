Le Portugais Carlos Queiroz reste finalement à la tête du Ghana

Démissionnaire après l'élimination des Black Stars en 16e de finale du Mondial 2026, le technicien portugais de 73 ans a finalement trouvé un accord avec la fédération ghanéenne pour poursuivre sa mission.

Le technicien portugais Carlos Queiroz, qui avait annoncé sa démission du poste de sélectionneur du Ghana après l’élimination des Black Stars en 16e de finale de la Coupe du monde 2026, reste finalement à la tête de la sélection, a annoncé jeudi 3 septembre la fédération ghanéenne de football (GFA).

« Il a été convenu que Carlos Queiroz entamerait un nouveau mandat d’entraîneur à partir de la prochaine trêve internationale », a précisé la GFA dans un communiqué, cité par RFI. La fédération justifie ce choix par « l’expérience internationale, l’expertise technique et la connaissance des Black Stars » de l’entraîneur de 73 ans, qui lui permettent selon elle de conduire l’équipe dans cette nouvelle étape.

L’entraîneur avait conduit le Ghana jusqu’en 16e de finale du Mondial nord-américain, où les Black Stars avaient été écartés par la Colombie (1-0), avant d’annoncer son départ. Deux mois plus tard, les deux parties ont finalement conclu un accord scellant la poursuite de sa mission.

Nommé deux mois avant la Coupe du monde, après la séparation avec le sélectionneur Otto Addo, Carlos Queiroz avait déjà dirigé plusieurs sélections nationales avant de prendre en charge les Black Stars, dont le Portugal, la Colombie, l’Égypte, l’Iran et le Qatar.

Les éliminatoires de la CAN 2027 en ligne de mire

Sous la houlette de Queiroz, le Ghana entamera les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027 — prévue au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie — le 24 septembre à Abidjan, face à la Côte d’Ivoire. Les deux sélections figurent, avec la Gambie et la Somalie, dans un groupe C particulièrement relevé.

Quadruple champion d’Afrique (1963, 1965, 1978, 1982), le Ghana n’a plus soulevé le trophée continental depuis plus de quatre décennies et espère, sous la direction de Carlos Queiroz, décrocher sa qualification pour l’édition 2027.