Le Marocain signe un retour sensationnel (Vidéo)

Hakim Ziyech a effectué son retour officiel sous le maillot du Wydad AC dimanche, plus de trois mois après son arrivée au club, en étant titulaire et en disputant près de quatre-vingts minutes lors de la victoire 1-0 du Wydad contre l’AS Maniema Union en Coupe de la Confédération de la CAF.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Ziyech, ancien joueur de Chelsea et passé par Al‑Duhail SC, avait signé au Wydad AC en octobre après une période sans contrat. Installé à Casablanca, le milieu offensif a consacré plusieurs semaines au travail physique afin de retrouver la condition nécessaire pour jouer et a finalement fait ses débuts en match officiel fin janvier.

Face à l’équipe congolaise de Maniema Union, l’international marocain a été aligné au poste de milieu de terrain. Il a été présent sur le terrain pendant une large partie de la rencontre — près de quatre-vingts minutes, la vidéo partagée sur les réseaux indiquant 77 minutes jouées — et a tenté notamment une frappe lointaine en seconde période, repoussée par le gardien adverse.

Déroulement de la rencontre et implications pour la phase de groupes

Le match s’est soldé par une victoire 1-0 du Wydad AC. Ziyech est sorti peu avant l’unique but de la partie, marqué après son remplacement. Ce succès permet au club casablancais de conserver son invincibilité dans la phase de groupes de la Coupe de la Confédération et de se rapprocher d’une qualification pour les phases finales de la compétition.

Le groupe du Wydad pour cette phase de poules comprend, outre Maniema Union, les clubs de Nairobi United (Kenya) et d’Azam (Tanzanie). Le calendrier prévoit une reprise des matches de groupe en février, période à laquelle le Wydad retrouvera Maniema Union pour un nouveau duel.

Parmi les autres joueurs de l’effectif mentionnés, Nordin Amrabat figure également dans l’équipe du Wydad AC. La présence conjointe de joueurs d’expérience comme Ziyech et Amrabat renforce les options du club pour cette campagne continentale.

Arrivé libre en octobre, Ziyech avait passé plusieurs mois à Casablanca à préparer son retour à la compétition. Son intégration s’est concrétisée lors de cette première titularisation en Coupe de la Confédération, match au cours duquel il a occupé un rôle axial au milieu et a montré des signes de reprise de rythme avant de céder sa place en seconde période.

Le Wydad AC poursuit désormais sa route en phase de groupes, avec l’objectif explicite de se qualifier pour les phases finales de l’épreuve continentale. La prochaine rencontre du groupe, programmée en février, constituera un nouveau test pour l’équipe et pour Ziyech, qui pourra faire valoir son expérience sur la scène africaine.