Le Hamas dénonce des incursions israéliennes «agressives» à Gaza comme une «escalade dangereuse»

Le directeur du bureau de presse du gouvernement du Hamas à Gaza, Ismaïl al-Thawabta, a déclaré mercredi 13 août que les forces israéliennes mènent des « incursions agressives dans la ville de Gaza », dénonçant une « escalade dangereuse » de la part d’Israël. Selon lui, ces opérations se déroulent notamment dans le quartier de Zeitoun et dans la zone entourant le sud de Tal al-Hawa, et s’accompagnent de bombardements intenses, de ceintures de feu et de démolitions de maisons visant les habitants, des actions qui, a-t-il ajouté, se sont intensifiées cette semaine. Il a enfin affirmé que « ces agressions représentent une escalade dangereuse visant à imposer une nouvelle réalité sur le terrain par la force, à travers une politique de la terre brûlée ».