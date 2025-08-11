Le fonds souverain norvégien annonce la vente de ses parts dans 11 entreprises israéliennes

Le fonds souverain de Norvège, le plus important au monde, a annoncé lundi la cession de ses participations dans onze entreprises israéliennes après la révélation de sa participation dans un fabricant israélien de moteurs équipant des avions de chasse, alors que la guerre à Gaza se poursuit. Nicolai Tangen, directeur du fonds, a précisé que ces mesures relèvent de « circonstances extraordinaires » et se justifiaient par la gravité de la crise humanitaire à Gaza; il a ajouté que le fonds est investi dans des sociétés opérant dans un pays en guerre et que la situation en Cisjordanie et à Gaza s’est récemment détériorée.