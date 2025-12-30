Accueil En Brève Le chef emprisonné du PKK demande à la Turquie de faciliter un accord entre Kurdes syriens et Damas

Abdullah Öcalan, chef historique du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) détenu depuis 26 ans, a appelé la Turquie à faciliter un accord entre les Forces démocratiques syriennes (FDS), majoritairement kurdes, et Damas, dans un message daté du 30 décembre diffusé mardi par le parti prokurde DEM en Turquie ; « Il est essentiel que la Turquie joue un rôle de facilitateur, constructif et axé sur le dialogue dans ce processus. Ceci est crucial tant pour la paix régionale que pour le renforcement de sa propre paix intérieure », a-t-il affirmé.