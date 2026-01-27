Le chef d’état-major russe visite les troupes dans l’est de l’Ukraine

Le chef d’état-major général russe, le général Valéri Guérassimov, s’est rendu auprès des unités engagées dans l’est de l’Ukraine, a indiqué mardi 27 janvier le ministère russe de la Défense, dans un communiqué publié sur Telegram, alors que des négociations impliquant Moscou, Kiev et Washington sont annoncées prochainement à Abou Dhabi.

Selon le message diffusé par le ministère, Guérassimov « a inspecté l’avancement des missions de combat menées par les formations et unités militaires du groupe de forces Zapad (Ouest, en russe) dans la zone d’opérations spéciales ». Le communiqué ne donne toutefois aucun élément chronologique ou géographique précis sur cette visite, se bornant à rappeler la présence du chef d’état-major auprès des forces engagées.

La publication sur Telegram, canal officiel désormais couramment utilisé par le ministère russe de la Défense, ne comporte pas de photographies ou de détails permettant de corroborer indépendamment le déplacement. L’annonce intervient dans un contexte diplomatique marqué par l’annonce de pourparlers à Abou Dhabi auxquels doivent participer représentants russes, ukrainiens et américains, sans calendrier publicisé par les parties au moment du communiqué.

Déplacement de haut niveau et informations partielles

Valéri Guérassimov, en qualité de chef d’état-major général des forces armées russes, est l’un des principaux responsables militaires de la Fédération de Russie. Les visites de ce niveau auprès des unités en opérations sont régulièrement relayées par le ministère de la Défense russe, qui souligne à chaque fois l’examen de l’état d’avancement des missions et le commandement des unités sur le terrain.

Le groupe de forces qualifié de « Zapad » par le communiqué renvoie à la dénomination employée par l’armée russe pour des formations opérant sur l’axe occidental de ses opérations. Le ministère se contente d’évoquer l’« avancement des missions de combat » sans expliciter la nature des objectifs, les secteurs précis concernés ni les résultats constatés lors de l’inspection.

La déclaration officielle ne précise pas non plus si la visite a été suivie de réunions de commandement, d’inspections logistiques ou d’évaluations opérationnelles détaillées. Les autorités russes ont, dans d’autres communiqués précédents, parfois diffusé des images ou des comptes rendus plus étoffés; ce n’est pas le cas pour l’annonce du 27 janvier.

Du côté diplomatique, les éléments disponibles indiquent simplement que des échanges impliquant Moscou, Kiev et Washington sont prévus à Abou Dhabi dans un avenir proche, sans calendrier ni ordre du jour rendu public par les trois capitales au moment de la publication du communiqué militaire.

L’information fournie par le ministère de la Défense russe sur la visite de Valéri Guérassimov n’a pas été immédiatement confirmée par des sources indépendantes et le communiqué n’apporte aucun détail supplémentaire sur la date exacte ni sur le lieu de la déplacement