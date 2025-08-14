Le bitcoin bat un record en franchissant 124 000 $

Le bitcoin a atteint un nouveau sommet jeudi 14 août au matin lors des premiers échanges asiatiques, franchissant pour la première fois le seuil des 124 000 dollars, porté par la progression des actions américaines, l’intérêt des investisseurs institutionnels et une législation américaine jugée favorable. La cryptomonnaie a ainsi battu son précédent record du 14 juillet 2025, établi à 123 205 dollars, dépassant brièvement les 124 500 dollars avant de refluer; vers 02h08 TU, le bitcoin s’échangeait autour de 123 600 dollars.