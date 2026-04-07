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Europe

LDC: Serge Gnabry met en garde le Bayern face à l’armada offensive du Real Madrid

Avant le quart de finale de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid ce mardi soir, l’attaquant allemand, Serge Gnabry, a appelé ses coéquipiers à la vigilance face à Vinícius, Mbappé et Brahim Díaz, fers de lance de l’attaque madrilène.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Serge Gnabry en action lors d'un match de football avec le Bayern Munich.
Serge Gnabry@ Bavarian Football Works
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L’attaquant du Bayern Munich, Serge Gnabry, a lancé un avertissement à ses coéquipiers avant le choc face au Real Madrid en Ligue des champions. Les Merengues recevront les Bavarois ce mardi soir au Santiago Bernabéu, à l’occasion du quart de finale aller. Une affiche de prestige entre deux cadors du football européen. Le Real Madrid aborde ce rendez-vous après une défaite 2-1 face à Majorque en Liga, tandis que les hommes de Vincent Kompany restent sur un succès 3-2 contre Fribourg en Bundesliga.

Interrogé par Tribuna, Gnabry a insisté sur la nécessité de contenir les principales menaces offensives madrilènes, notamment Vinícius Júnior, Kylian Mbappé et Brahim Díaz. « Le Real Madrid possède des joueurs incroyables et très talentueux, surtout en attaque, mais aussi en défense », a-t-il déclaré. Avant de poursuivre : « Leur secteur offensif, avec Vinícius et Mbappé, est tout simplement exceptionnel. Brahim Díaz est également en grande forme ces derniers temps. Nous devons absolument veiller à ne pas leur laisser le contrôle du jeu. »



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