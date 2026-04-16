LDC: Mbappé seul en tête, le classement des buteurs avant les demi-finales

Avec 15 réalisations, Kylian Mbappé conserve la tête du classement des buteurs de la Ligue des champions, malgré l’élimination du Real Madrid, tandis que Harry Kane reste en embuscade avant le dernier carré.

À l’approche des demi-finales de la Ligue des champions, Kylian Mbappé domine toujours le classement des buteurs de l’édition 2025/26. Malgré l’élimination du Real Madrid face au Bayern Munich en quart de finale retour, mercredi, le capitaine de l’équipe de France a trouvé le chemin des filets, portant son total à 15 réalisations dans la compétition. Une avance confortable sur son principal poursuivant, Harry Kane, attaquant du Bayern, qui compte 12 buts. L’international anglais aura toutefois l’opportunité de réduire l’écart lors des demi-finales, où le club bavarois affrontera le Paris Saint-Germain.

Derrière ce duo, la lutte reste ouverte. Anthony Gordon (Newcastle United) suit avec 10 buts, tandis que Julián Álvarez (Atlético de Madrid) en totalise 9. Enfin, Erling Haaland (Manchester City) et Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ferment la marche avec 8 réalisations chacun. Le sprint final est lancé.



