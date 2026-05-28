LDC: « Ils sont difficiles à battre», Harry Kane annonce un choc serré entre le PSG et Arsenal

À l’approche de la finale de la Ligue des champions entre Arsenal et le Paris Saint-Germain, Harry Kane a souligné la difficulté du défi qui attend les Gunners. L’attaquant du Bayern Munich a mis en avant la solidité du club parisien, tout en reconnaissant les progrès réalisés par l’équipe de Mikel Arteta cette saison.

L’attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, a livré son analyse avant la finale de la Ligue des champions opposant Arsenal au Paris Saint-Germain ce week-end, mettant en avant la solidité du club parisien, tenant du titre. Les Gunners tenteront de décrocher la première Ligue des champions de leur histoire, portés par une dynamique positive après une saison marquée par la fin de 22 ans d’attente pour un sacre en Premier League. En face, le PSG se présente avec le statut de champion d’Europe en titre et l’ambition claire de conserver son trophée, un défi de taille pour la formation de Mikel Arteta.

Interrogé par Sky Sports, Harry Kane a souligné la difficulté du défi parisien, tout en reconnaissant les progrès d’Arsenal cette saison : « Le PSG est évidemment le champion en titre, donc c’est forcément une équipe difficile à battre. Mais Arsenal a montré cette année qu’il peut être l’une des meilleures équipes d’Europe, c’est certain. » Avant d’ajouter, dans un ton plus mesuré : « Ce sera une finale intéressante, on verra ce qui se passe. »