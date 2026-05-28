Efficacité de gestion à la mairie de Cotonou: des lettres de mission remises aux directeurs techniques

Dans la continuité de sa réforme organisationnelle, la mairie de Cotonou a remis les lettres de mission aux directeurs techniques, sous la supervision du Secrétaire exécutif.

Cette initiative traduit la volonté de l’exécutif communal d’instaurer une gouvernance axée sur la performance, la responsabilité et l’atteinte de résultats concrets.

À travers ces lettres, les autorités municipales entendent clarifier les responsabilités de chaque acteur administratif, améliorer la coordination entre les services et renforcer le suivi des actions publiques. Cette approche managériale repose sur des objectifs précis et une obligation de résultats à tous les niveaux de l’administration communale.

La municipalité ambitionne de bâtir une administration plus moderne, rigoureuse et proche des attentes des citoyens. Selon les orientations définies par la nouvelle équipe dirigeante, l’amélioration de la performance administrative devient un levier essentiel pour accélérer le développement de la ville et améliorer la qualité des services publics.

Cette réforme vise à renforcer la discipline administrative, fluidifier la collaboration entre les services municipaux et accroître l’efficacité dans l’exécution des projets. Elle instaure une véritable culture de l’évaluation et de la redevabilité.

La présence des autorités municipales et du personnel communal à la cérémonie témoigne de l’importance accordée à cette nouvelle dynamique de gouvernance. La mairie de Cotonou souhaite également consolider la confiance entre l’administration et les populations, en apportant des réponses plus efficaces aux défis du développement urbain, de l’assainissement, des infrastructures et des services sociaux de base.

Par cette remise officielle des lettres de mission, le maire Luc Gnacadja réaffirme son engagement pour une gouvernance locale moderne, transparente et résolument tournée vers les besoins des citoyens.