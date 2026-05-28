Théodora devient ambassadrice du parfum Angel Nova de Mugler

Théodora devient la nouvelle ambassadrice du parfum Angel Nova de Mugler : la maison de parfumerie a choisi la chanteuse franco-congolaise pour incarner en France une campagne qui met en scène audace et créativité. L’annonce, dévoilée via les réseaux sociaux, souligne l’affinité entre l’artiste et l’univers de la marque, qui valorise des personnalités singulières capables de réinventer les codes.

Née le 23 octobre 2003 à Lucerne, Lili Théodora Mbangayo Mujinga s’est imposée en quelques années comme une figure marquante de la scène musicale francophone. Parti(e) de la scène underground, son parcours artistique s’est accéléré avec une identité visuelle et sonore assumée. En 2026, Théodora a été récompensée lors des Victoires de la Musique, obtenant quatre prix dont ceux de Révélation féminine et de Meilleur Album, distinctions qui ont confirmé sa place parmi les artistes les plus en vue.

Selon les éléments communiqués, Mugler Parfums a approché Théodora en 2025 pour lui proposer de devenir le visage d’Angel Nova en France. Le choix s’explique par une convergence de valeurs : Mugler célèbre depuis longtemps les personnalités fortes et singulières, et la maison a estimé que l’attitude et la créativité de l’artiste correspondaient à l’ADN de la fragrance. La campagne officielle, mise en ligne sur les plateformes sociales de la marque, présente une image de femme libre et ambitieuse.

Le parfum et sa signature olfactive

La maison Mugler décrit Angel Nova comme une fragrance destinée « aux femmes qui osent rêver et transformer leurs ambitions en réalité ». La composition de la parfumerie, signée par le trio de parfumeurs Sonia Constant, Louise Turner et Quentin Bisch, articule des registres fruité, floral et boisé. La note de tête se caractérise par une dominante framboise, présentée comme vive et lumineuse.

Le cœur de la fragrance repose sur une rose Damascena retravaillée via une double extraction, procédé mentionné par la marque qui vise à intensifier la présence florale. En fond, la base boisée associe l’Akigalawood — un accord boisé moderne obtenu à partir d’un composant aromatique — et le benjoin, résine à la résonance chaude et balsamique. Cette structure olfactive est qualifiée par Mugler de vibrante, mêlant gourmandise, floralité et profondeur.

La campagne visuelle met en avant cette lecture de la fragrance : la représentation d’une figure assumée, au croisement de la liberté artistique et d’une identité olfactive affirmée. Les visuels diffusés par la marque et l’artiste soulignent la cohérence entre le message publicitaire et le positionnement sonore et stylistique de Théodora.

Sur les réseaux, la prise de parole conjointe de l’artiste et de la maison a accompagné le lancement de la campagne, sans communication publique détaillant la durée du partenariat ni les modalités commerciales. Les informations disponibles à ce stade se concentrent sur le choix artistique et la composition du parfum.