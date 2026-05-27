Mercato: Julián Alvarez donne sa priorité au Barça

Courtisé par plusieurs grands clubs européens, Julián Alvarez privilégierait un transfert vers le Barça lors du prochain mercato estival. Malgré l’intérêt d’Arsenal, l’attaquant argentin souhaiterait rejoindre le champion d’Espagne, même si l’Atlético Madrid réclame une somme colossale pour envisager son départ.

L’attaquant de l’Atlético de Madrid, Julián Alvarez, privilégierait un transfert vers le FC Barcelone plutôt qu’un départ à Arsenal lors du prochain mercato estival. Selon les informations de Marca, l’international argentin aurait refusé une proposition de prolongation assortie d’une revalorisation salariale de la part des Colchoneros. L’ancien joueur de Manchester City souhaiterait désormais rejoindre « un projet plus ambitieux ».

Toujours selon le média espagnol, le Barça représenterait la destination favorite du champion du monde argentin. Toutefois, un éventuel accord s’annonce complexe, l’Atlético Madrid réclamant près de 150 millions d’euros pour laisser partir son attaquant. Julián Alvarez vient d’achever sa deuxième saison sous les ordres de Diego Simeone, après son arrivée en provenance de Manchester City il y a deux ans. L’attaquant de 26 ans figure également sur les tablettes d’Arsenal.

Ces dernières semaines, l’ancien milieu offensif des Gunners, Paul Merson, a d’ailleurs exhorté le club londonien à passer à l’action pour renforcer le secteur offensif de Mikel Arteta. Merson estime qu’Arsenal devrait recruter Alvarez ainsi qu’un nouveau milieu de terrain afin de franchir un cap supplémentaire la saison prochaine.





