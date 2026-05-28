Julien Cohen qualifie Jean-Luc Mélenchon de « sous-merde » et « abruti » lors de son interview avec Jordan de Luxe

Julien Cohen, ancien antiquaire vedette de l’émission Affaire Conclue sur France 2, a récemment fait une déclaration choc ciblant directement Jean-Luc Mélenchon, figure emblématique de La France Insoumise (LFI) et candidat à la présidentielle de 2027. Invité de l’émission Le Jet de Luxe animée par Jordan de Luxe, Cohen a livré une critique virulente et sans détour à l’encontre du leader politique, suscitant un vif intérêt médiatique dans un contexte où les débats sur l’extrémisme politique et l’antisémitisme restent particulièrement sensibles en France.

Connu pour son franc-parler, Julien Cohen a qualifié Jean-Luc Mélenchon d’« une sous-merde », une expression brutale qui résume son ressentiment. Il a poursuivi en affirmant que l’antisémitisme, selon lui autrefois associé principalement au Rassemblement National, aurait migré ces dernières années vers la sphère politique de La France Insoumise et de son chef. Cette analyse, volontairement polémique, s’inscrit dans une vision où Cohen dépeint un retournement idéologique dicté par des considérations électorales plutôt que par des convictions authentiques.

L’ancien antiquaire a ainsi évoqué une transformation, à ses yeux cynique, du parcours de Jean-Luc Mélenchon : « Le Jean-Luc Mélenchon d’il y a 20 ans n’a rien à voir avec celui d’aujourd’hui. Il fait ça parce que la politique, c’est un métier. Et quand vous perdez votre métier, vous perdez votre salaire. » Julien Cohen considère que la tactique politique du leader insoumis est motivée par la nécessité de conserver ses revenus, à travers un repositionnement calculé pour élargir sa base électorale. Selon lui, Mélenchon aurait décidé de « trouver ses électeurs ailleurs » face à une perte de popularité.

Une attaque frontale contre Jean-Luc Mélenchon et LFI

Lors de son entretien avec Jordan de Luxe, Julien Cohen n’a pas hésité à exprimer sa vision très critique des orientations politiques de Jean-Luc Mélenchon. Il a affirmé que ce dernier ne pourrait pas remporter la prochaine élection présidentielle, mettant en cause tant sa légitimité que son âge avancé : « Dans deux ans, il est fini. Il a l’âge d’un papy. Donc, il ne sera pas élu parce qu’il faut que la France soit idiote pour voter pour un abruti pareil. » Une sortie qui, par sa virulence, a de fortes chances d’attirer l’attention et de relancer les débats dans la sphère publique.

Julien Cohen, qui a gagné en popularité grâce à son rôle d’antiquaire sur Affaire Conclue, a su se faire une place singulière dans le paysage télévisuel français. Depuis ses débuts en 2017 dans l’émission animée par Sophie Davant, il a participé à plus de 1 500 numéros avant de quitter le programme en 2022. Son parcours atypique, débutant dans la création d’une société de coursiers en 1991 avant de se tourner vers les antiquités et la brocante, lui permet de faire entendre une voix souvent tranchante, à l’image de ses récentes déclarations.

Après avoir quitté Affaire Conclue, Julien Cohen a diversifié ses apparitions médiatiques, notamment en participant à l’émission d’aventure The Island sur 6ter et en s’exprimant régulièrement dans des formats où la liberté de ton prime, tels que Le Jet de Luxe. C’est dans ces contextes qu’il produit ses propos les plus polémiques et divisifs, s’attirant à la fois soutien et critiques. À ce jour, Jean-Luc Mélenchon n’a pas réagi publiquement aux attaques lancées par Julien Cohen lors de l’émission.