Kourou Koualou: quatre militaires béninois tués lors d’attaques coordonnées

Deux positions des Forces armées béninoises ont été la cible d’attaques dans la nuit du 25 au 26 mai 2026 dans la zone de Kourou Koualou, à la frontière avec le Burkina Faso.

Selon les informations de RFI rapportées par La Nouvelle Tribune, les assauts ont été menés contre des unités engagées dans l’opération Mirador. Le bilan fait état de quatre militaires béninois tués.

Les attaques auraient été perpétrées par plusieurs centaines d’hommes armés arrivés à moto, selon des sources militaires. Les assaillants ont simultanément visé deux postes installés dans cette zone stratégique, située à plusieurs centaines de kilomètres au nord de Cotonou.

Les soldats béninois ont riposté dès le début des affrontements, empêchant une percée plus profonde des groupes armés. Un haut gradé de l’armée béninoise, cité par RFI, a indiqué : « On les a vus venir de loin. Ils ont eu beaucoup de morts mais les ont emportés. » Aucun bilan officiel n’a toutefois été communiqué sur les pertes du côté des assaillants.

Cette attaque survient quelques heures seulement après la prise de fonction du nouveau ministre de la Défense, Gildas Agonkan, nommé dans le premier gouvernement du président Romuald Wadagni.

Selon des sources sécuritaires, l’armée béninoise a immédiatement lancé des opérations de poursuite et de ratissage, qui se sont poursuivies jusqu’à la matinée du mardi 26 mai dans le secteur de Kourou Koualou.