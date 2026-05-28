Marie Colomb, l’interprète de Loana dans « Culte », prend enfin la parole après sa mort

Depuis le décès de Loana Petrucciani survenu le 25 mars dernier, les hommages et témoignages affluent un peu partout, rappelant l’empreinte durable laissée par cette figure emblématique de la téléréalité française. Marie Colomb, qui a incarné Loana dans la série Culte diffusée sur Prime Video, a récemment brisé le silence qu’elle gardait depuis cette triste nouvelle. À l’occasion de la sortie de son nouveau film Tout va super le 27 mai, l’actrice a accepté de revenir pour la première fois sur la disparition de celle qu’elle a interprétée avec beaucoup d’émotion, précisant son rapport singulier à ce rôle qui l’a profondément marquée.

Loana, aujourd’hui disparue à l’âge de 48 ans, était devenue célèbre en remportant la première saison de Loft Story en 2001. Son décès tragique, découvert plusieurs jours après son décès dans son appartement niçois, a suscité une vague d’émotions à travers le pays. De nombreuses personnalités médiatiques ont partagé leur peine, tandis que Marie Colomb avait choisi initialement de garder le silence. Invitée à s’exprimer dans les colonnes de La Provence et Nice-Matin, l’actrice a expliqué cette retenue : la gestion de l’émotion face aux attentes du public sur les réseaux sociaux, et la volonté de préserver la dignité de Loana ont freiné sa prise de parole publique.

Une période de silence brisée pour évoquer un rôle aux forts enjeux émotionnels

Marie Colomb a assuré que ce silence n’était pas synonyme d’indifférence, mais plutôt une question d’éthique et de respect. Elle n’a jamais rencontré Loana de son vivant, ce qui compliquait l’exercice de s’exprimer sur sa disparition : « Je suis dans une position particulière : je l’ai incarnée, mais je ne l’ai jamais rencontrée, je ne fais pas partie de ses proches », confie l’actrice à Nice-Matin. Elle rapporte également avoir reçu de nombreuses sollicitations sur les réseaux sociaux pour réagir, mais elle redoutait d’éventuelles récupérations médiatiques ou un hommage maladroit qui ne rendrait pas justice à la mémoire de l’ancienne star de téléréalité.

Cette prudence a également été dictée par l’intensité émotionnelle que lui a demandée son rôle dans la série Culte. Pour incarner Loana de manière authentique, Marie Colomb a mené une immersion complète dans la vie et la psychologie de son personnage. « Pendant des mois, j’ai pensé à elle matin, midi, soir et même la nuit », confie-t-elle, soulignant la profondeur du travail de préparation. Cette proximité psychologique a rendu l’annonce du décès encore plus difficile à supporter, exacerbant un sentiment de perte et d’impuissance. L’actrice révèle qu’elle nourrissait l’espoir d’une amélioration dans la situation de Loana mais, hélas, cela n’a pas été le cas.

Dans ses entretiens, Marie Colomb évoque également une forme d’apaisement, qu’elle espère pour l’ancienne reine de la téléréalité : « On se dit aussi, comme pour tous les gens qui ont une vie difficile, qu’elle est sûrement en paix maintenant. C’est ce que j’espère. » Ces propos témoignent de la sensibilité particulière qui s’est développée entre la comédienne et le personnage qu’elle a incarné dans la fiction, un lien bien qu’indirect, mais ressenti avec intensité.

Par ailleurs, la jeune actrice de 31 ans poursuit sa carrière avec des projets d’envergure. Après ses débuts remarqués dans le film Les Magnétiques, elle prépare actuellement un rôle important dans un biopic consacré à Johnny Hallyday. Marie Colomb se trouve en phase de coaching pour ce nouveau projet, décrivant cette étape comme à la fois excitante et stressante, consciente du défi que représente cette figure majeure de la culture française.