Bénin: remise d’attestations de nationalité à 22 Afro‑descendants

Le gouvernement béninois a posé un geste fort de mémoire et de réconciliation en remettant, le 22 mai 2026, des attestations de nationalité à 22 Afro‑descendants lors d’une cérémonie organisée par le ministère de la Justice et de la Législation.

Présidée par le ministre de la Justice Yvon Détchénou, la cérémonie s’est tenue en présence de plusieurs autorités, dont le maire de Ouidah Christian Houetchénou.

Dans son intervention, Rose‑Marie Sossa a souligné la portée historique de cette initiative, la qualifiant de geste de réparation et de rapprochement avec les descendants de la diaspora africaine.

Les bénéficiaires, venus d’Haïti, de la Martinique, de la Guadeloupe et de plusieurs pays européens, ont exprimé leur émotion et leur attachement au Bénin. Pour beaucoup, cette nationalité représente un retour aux racines et une manière de restaurer une part de leur identité.

À travers cette démarche, les autorités béninoises entendent encourager les échanges culturels, humains et historiques avec les Afro‑descendants à travers le monde, dans une dynamique de mémoire partagée et de réconciliation.

Cette reconnaissance symbolique s’inscrit dans la volonté du Bénin de renforcer ses liens avec la diaspora issue de la traite négrière et de valoriser son rôle dans l’histoire universelle.