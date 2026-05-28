Tensions États-Unis – Iran: Washington renforce ses sanctions économiques

Le Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions visant une entité iranienne liée à la gestion du détroit du Golfe persique. Washington élargit également ces mesures à toute structure impliquée dans des paiements associés, dans un contexte de durcissement de la pression économique sur Téhéran.

Le département du Trésor américain a annoncé mercredi une nouvelle série de sanctions visant une entité iranienne liée à la gestion du détroit stratégique du Golfe persique, accentuant la pression économique sur Téhéran. Dans un communiqué, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a précisé que ces mesures ne se limitaient pas à l’entité ciblée, mais s’étendaient également à toute personne ou structure participant au paiement de ces frais, en raison de liens supposés avec les Gardiens de la révolution iraniens.

Selon Washington, ces opérations constitueraient un mécanisme de financement indirect d’activités militaires et paramilitaires, exposant ainsi leurs acteurs à de nouvelles sanctions internationales. Scott Bessent a dénoncé ce qu’il considère comme une stratégie de pression économique exercée par l’Iran sur le commerce maritime mondial. « La dernière tentative de l’armée iranienne d’extorquer le commerce maritime mondial montre que la crise économique pousse le régime à rechercher désespérément des liquidités », a-t-il déclaré.

Le responsable américain a également affirmé que ces mesures visaient à priver le régime iranien de ressources utilisées, selon lui, pour ses programmes d’armement, ses réseaux alliés et ses ambitions nucléaires. Il a enfin indiqué que les États-Unis affirment avoir bloqué l’accès de Téhéran à plusieurs dizaines de milliards de dollars de revenus, dans le cadre de leur politique de sanctions renforcées.





