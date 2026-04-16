LDC: Booba détruit Mbappé après l’élimination du Real Madrid

Après la sortie du Real Madrid en Ligue des champions, Booba a de nouveau ciblé Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux, relançant une rivalité médiatique alimentée par les échecs européens de la star française.

L’élimination du Real Madrid face au Bayern Munich en Ligue des champions n’a pas seulement fait réagir la planète football. Sur les réseaux sociaux, les piques se multiplient, et Booba s’est une nouvelle fois illustré en ciblant Kylian Mbappé. Quelques heures après la sortie de route madrilène, le rappeur français a publié une vidéo sur X dans laquelle il adopte un ton moqueur à l’égard de l’attaquant tricolore. Installé dans un cadre luxueux, casquette vissée sur la tête, l’artiste entonne des paroles ironiques visant directement le capitaine des Bleus.

Un nouvel épisode dans une rivalité désormais bien installée entre les deux hommes. Habitué des sorties acerbes, Booba n’en est pas à son coup d’essai et profite régulièrement de l’actualité sportive pour glisser des tacles appuyés à l’encontre du joueur du Real Madrid. En toile de fond, c’est surtout le palmarès européen de Mbappé qui alimente les critiques. Malgré son statut de star mondiale, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain court toujours après un sacre en Ligue des champions. À 27 ans, l’attaquant voit une nouvelle campagne s’arrêter prématurément, renforçant les interrogations autour de sa quête du Graal continental. Reste à savoir si ces attaques médiatiques auront un écho sur le terrain. Car du côté de Mbappé, la réponse passe généralement par les performances.





