Selon le site Soccernet.ng, l’attaquant nigérian Anthony Nwakaeme, actuellement sous contrat avec le club turc de Trabzonspor, envisagerait de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel à la fin de la saison en cours. Cette information, reprise par la presse sportive, concerne un joueur qui a laissé une empreinte importante au sein de son club depuis son arrivée en 2018.

Nwakaeme s’est imposé comme une figure marquante de Trabzonspor après son transfert en 2018. Il a notamment joué un rôle déterminant lors de la saison 2021/22, au cours de laquelle Trabzonspor a remporté le titre de Super Lig. Sur cette saison clé, le joueur a inscrit 13 buts et délivré 10 passes décisives en 30 apparitions, statistiques mises en avant par les comptes-rendus sportifs relatifs à cette campagne.

Après cette saison réussie avec Trabzonspor, Nwakaeme a quitté le championnat turc pour rejoindre le club saoudien d’Al Fayha. Son passage en Arabie saoudite a été bref : il est retourné à Trabzonspor deux saisons plus tard, retrouvant ainsi son ancien club après cette expérience internationale de courte durée.

Parcours au club et mouvements entre clubs

Arrivé à Trabzonspor en 2018, Anthony Nwakaeme a été présenté comme un renfort offensif qui a progressivement gagné en importance au sein de l’effectif. Les chiffres de la saison 2021/22 — 13 buts et 10 passes décisives en 30 matches — sont régulièrement cités pour illustrer son impact sur le terrain et sa contribution directe au succès collectif lors de la conquête du titre de Super Lig cette année-là.

La saison 2021/22 reste ainsi un repère notable dans sa carrière à Trabzonspor : ces statistiques reflètent les performances individuelles qui ont accompagné le parcours victorieux du club dans le championnat turc. Elles sont également mises en avant dans les bilans sportifs consacrés à cette période.

La suite de sa trajectoire professionnelle l’a conduit vers le championnat saoudien avec un engagement au sein d’Al Fayha immédiatement après la saison du titre. Le séjour à Al Fayha n’a pas perduré : après une courte période dans ce club, le joueur est revenu à Trabzonspor deux saisons après son départ, selon les informations disponibles.

La perspective de retraite annoncée par Soccernet.ng concerne la fin de la saison actuelle et se base sur les éléments rapportés par ce média. Aucune autre information supplémentaire sur une date officielle de départ, une annonce du joueur ou un communiqué du club n’a été fournie dans les éléments à disposition.