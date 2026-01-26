L’armée israélienne identifie le corps de Ran Gvili, dernier otage à Gaza

L’armée israélienne a annoncé, lundi 26 janvier, l’identification du corps de Ran Gvili, présenté comme le dernier otage détenu dans la bande de Gaza, selon un communiqué officiel. L’annonce précise que la procédure d’identification a été conduite par le Centre national de médecine légale, en coopération avec la police et le rabbinat militaire, et que des représentants de Tsahal ont informé la famille de la victime de la formalité accomplie et du rapatriement du corps en vue de son inhumation.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le communiqué, diffusé par l’état-major israélien, situe l’opération dans le cadre des démarches officielles menées après la récupération des corps ou la restitution de restes de personnes portées disparues lors des affrontements et des prises d’otages. L’armée met ainsi un terme, selon ses propres termes, au dossier des personnes retenues dans la bande de Gaza en indiquant que l’ensemble des otages présents dans cette zone a été ramené.

Selon la note publiée par Tsahal, la procédure d’identification s’est déroulée sous l’autorité du Centre national de médecine légale, structure chargée des expertises médico-légales, en étroite coopération avec la police israélienne et le rabbinat militaire. Le communiqué souligne que, une fois les opérations d’identification achevées, des représentants militaires ont pris contact avec les proches pour leur annoncer la confirmation de l’identité et organiser le transfert des dépouilles vers la famille.

Modalités et acteurs de l’identification selon l’armée

Le Centre national de médecine légale, la police et le rabbinat militaire figurent parmi les institutions citées par l’armée comme parties prenantes à la vérification d’identité. Le rabbinat militaire intervient notamment lorsqu’il s’agit de garantir que les procédures d’identification et de remise des corps respectent les prescriptions religieuses et les formalités funéraires requises par la loi et les usages.

La communication de Tsahal indique que des représentants militaires ont personnellement informé la famille de Ran Gvili, précisant que leur proche avait été « formellement identifié » et que le corps avait été rapatrié afin d’être inhumé. Le choix des mots dans le communiqué met l’accent sur la finalisation des démarches administratives et médico-légales entourant l’identification et la remise aux proches.

En rappelant que le Centre national de médecine légale était associé à la procédure, l’armée laisse entendre que les examens nécessaires à la confirmation de l’identité ont été conduits selon les protocoles en vigueur. Le communiqué conclut sur l’affirmation que

«Ainsi, tous les otages qui étaient dans la bande de Gaza ont été ramenés»