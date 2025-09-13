PAR PAYS
L’armée israélienne affirme que plus d’un quart des habitants de Gaza-ville ont fui

Par BENIN WEB TV
Ce samedi 13 septembre, l’armée israélienne a déclaré que plus de 250 000 personnes avaient quitté la ville de Gaza pour d’autres secteurs du territoire palestinien, après une intensification des bombardements et des raids israéliens ces dernières semaines, rapporte l’AFP. « Selon les estimations de l’armée, plus d’un quart du million d’habitants de la ville de Gaza l’ont quittée pour leur propre sécurité », a indiqué le porte-parole arabophone de l’armée, Avichay Adraee, sur X (anciennement Twitter).

