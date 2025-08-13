La Russie limite les appels sur WhatsApp et Telegram

PAR PAYS
La Russie a annoncé, ce mercredi 13 août, la mise en place de restrictions visant les appels effectués via les messageries WhatsApp et Telegram, un nouveau tour de vis des autorités intervenant après le blocage de plusieurs réseaux sociaux occidentaux. « Afin de lutter contre les criminels, des mesures ont été prises pour restreindre les appels sur ces applications de messageries étrangères (WhatsApp et Telegram) », a rapporté l’agence de presse d’État Ria Novosti, citant l’autorité russe de surveillance des communications.

