La Russie affirme avoir abattu 221 drones ukrainiens cette nuit

La Russie a annoncé, vendredi 12 septembre, avoir abattu durant la nuit 221 drones ukrainiens, une des attaques les plus massives attribuées à l’armée de Kiev depuis le début de l’offensive russe il y a trois ans et demi, rapporte l’AFP. Le ministère de la Défense, sur Telegram, a précisé que neuf de ces appareils avaient été détruits dans la région de Moscou et 28 dans la région de Saint-Pétersbourg (nord‑ouest). Cette annonce intervient le jour où la Russie et la Biélorussie lancent d’importantes manœuvres militaires conjointes et deux jours après une intrusion de drones russes en Pologne.

