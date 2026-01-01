Accueil En Brève La Poste : services en ligne toujours inaccessibles après une nouvelle cyberattaque

La Poste : services en ligne toujours inaccessibles après une nouvelle cyberattaque

En France, les sites de La Poste et de la Banque Postale sont de nouveau inaccessibles jeudi 1er janvier au matin, un message publié sur les pages officielles évoquant une « cyberattaque », rapporte l’AFP. Cette interruption survient quelques jours après une précédente attaque qui avait perturbé le suivi des colis pendant la période de Noël. L’attaque antérieure, de type déni de service — visant à saturer les serveurs pour empêcher ou ralentir l’accès — avait été revendiquée par un groupe de hackers pro-russes et, fait atypique pour ce genre d’opération, avait débuté le lundi 22 décembre, avec des perturbations ayant perduré jusqu’au vendredi.