La Poste Côte d’Ivoire à l’honneur dans la tribune « Tout Savoir Sur »

Ce mardi 3 février 2026, à partir de 15h00, le directeur général de La Poste Côte d’Ivoire, Isaac Gnamba-Yao, sera l’invité du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG) dans le cadre de la tribune hebdomadaire « Tout Savoir Sur » (TSS).

Diffusée en direct sur les plateformes digitales du Gouvernement ivoirien (Facebook, X et YouTube), cette conférence de presse sera consacrée au thème : « Tout savoir sur les services publics postaux en Côte d’Ivoire ».

Isaac Gnamba-Yao y présentera la politique gouvernementale en matière de services postaux, les missions et prestations offertes par La Poste, ainsi que les innovations facilitant l’accès des populations aux services publics. Il fera également le point sur les activités récentes de l’entreprise, les défis rencontrés et les perspectives pour améliorer son efficacité et sa proximité avec les usagers.

Les citoyens, entreprises et internautes pourront suivre la rencontre et poser leurs questions en direct via les plateformes de diffusion. La tribune se déroulera au Système intégré de Gestion du Foncier urbain (SIGFU), à la Cité administrative d’Abidjan-Plateau, en présence de journalistes et de professionnels du secteur.

Organisée chaque mardi, « Tout Savoir Sur » constitue un espace d’échanges entre le public et les institutions sur des thématiques d’intérêt général, dans le cadre de la politique de transparence du gouvernement.