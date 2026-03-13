La maison canadienne de Jean-Marc Généreux : salle de danse, billard, home cinéma

Le 13 mars 2026, TF1 diffuse un nouvel épisode de Danse avec les stars où le chorégraphe et juré Jean‑Marc Généreux retrouve les plateaux. En dehors de l’émission et de son fameux « Ça, j’achète ! », le Canadien d’adoption vit dans une grande demeure familiale aménagée pour répondre aux besoins de sa fille Francesca, atteinte du syndrome de Rett.

Située à Boucherville, en banlieue de Montréal, la maison de Jean‑Marc Généreux n’est pas seulement un lieu de repos après les allers‑retours vers la France pour les enregistrements de TF1 : elle a été pensée pour conjuguer confort, loisirs et accessibilité. Le chorégraphe et son épouse, France Mousseau, y ont largement investi pour adapter l’espace à la vie quotidienne de leur fille et pour rassembler la famille.

Francesca, née en 1999, vit avec le syndrome de Rett, une maladie génétique rare qui entraîne un handicap moteur et des troubles neurologiques. Pour faciliter son autonomie et celle de ses proches, la propriété a été aménagée avec des dispositifs spécifiques mentionnés par Jean‑Marc Généreux : rampes d’accès, élévateur intérieur, équipements adaptés pour la toilette et un lit sur mesure.

Une maison adaptée aux besoins médicaux et aux loisirs familiaux

Les aménagements répondent d’abord à des impératifs pratiques. Selon les propos du juré, la demeure comprend un élévateur permettant de circuler entre les étages et une camionnette équipée d’une rampe afin de transporter Francesca plus aisément. Les pièces ont été repensées pour réduire les contraintes liées à son handicap et offrir un cadre de vie plus accessible.

Au‑delà des dispositifs médicaux, l’habitation conserve une forte dimension conviviale. Le couple a créé deux salons distincts afin que chaque membre de la famille puisse profiter de ses loisirs : l’un destiné à Francesca pour regarder des dessins animés dans le calme, l’autre à son frère Jean‑Francis, fan de hockey. Ces choix d’aménagement favorisent la vie collective tout en respectant les besoins individuels.

Le sous‑sol abrite une salle de danse aménagée comme un studio professionnel, avec parquet adapté et grands miroirs, espace indispensable pour un danseur de sa stature. Cette pièce sert à la répétition mais aussi aux moments de détente, car elle jouxte un billard et un home cinéma, aménagés pour les loisirs familiaux.

France Mousseau dispose, elle, d’un atelier consacré à la couture et à la fabrication de costumes, surnommé par la famille « la caverne d’Ali Baba ». Tissus, machines et accessoires y sont regroupés pour concevoir et réparer les tenues de danse, un savoir‑faire évoqué par Jean‑Marc lors d’interventions publiques.

Avec le temps, la maison a fait l’objet d’agrandissements : la cuisine a été repensée et une extension d’environ 30 mètres carrés a été réalisée afin d’ouvrir l’espace et de permettre des repas collectifs pouvant réunir jusqu’à quatorze personnes autour de la table, selon le propriétaire.

Même s’il partage désormais son temps entre le Canada et la France pour ses engagements télévisuels, Jean‑Marc Généreux a indiqué qu’il aime retrouver cette résidence québécoise, un lieu aménagé pour la vie de famille et pour l’accompagnement de Francesca. Il qualifie son rythme professionnel, en plaisantant, de « vie de saltimbanque ».