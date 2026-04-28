LDC: « c’est un adversaire redoutable », Ademola Lookman avant Atlético – Arsenal

De retour de blessure, Ademola Lookman aborde la demi-finale de Ligue des champions face à Arsenal avec détermination. Le Londonien d’origine promet un combat intense, dans un match aussi spécial que décisif pour l’Atlético de Madrid.

À l’approche d’un choc européen sous haute tension, Ademola Lookman ne cache pas son impatience. L’attaquant de l’Atlético de Madrid s’apprête à défier Arsenal FC en demi-finale de la Ligue des champions, au Wanda Metropolitano. Arrivé lors du dernier mercato hivernal, l’international nigérian s’est rapidement imposé dans le dispositif de Diego Simeone. Ses performances européennes témoignent de son influence, avec deux buts et deux passes décisives en six apparitions, dont une réalisation décisive face au FC Barcelone en quarts de finale.

À la veille de cette confrontation, Lookman mesure l’ampleur du défi. « C’est un adversaire redoutable, une équipe de très haut niveau. Nous devons être prêts à nous battre », a-t-il confié, conscient que chaque détail comptera à ce stade de la compétition. Mais au-delà de l’enjeu sportif, cette affiche revêt une dimension particulière pour le joueur formé à Charlton Athletic. Né à Londres, il retrouve un club anglais dans une rencontre qu’il qualifie de « spéciale », sans pour autant perdre de vue l’essentiel : la qualification. « Ce sont des matches qui rappellent d’où je viens, mais mon objectif reste de gagner », a-t-il insisté.





