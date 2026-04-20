Davido ne veut pas de ses enfants dans le show-business

Dans une interview, Davido a expliqué préférer voir ses enfants rejoindre les affaires familiales de Deji Adeleke, tout en restant ouvert à leurs choix.

Le chanteur nigérian Davido a confié qu’il préférerait voir ses enfants évoluer en dehors de l’industrie du divertissement, malgré son immense succès dans la musique. Invité du célèbre programme Breakfast Club, l’artiste a expliqué qu’il envisageait plutôt un avenir professionnel au sein des entreprises de son père, Deji Adeleke. Un choix motivé par les difficultés qu’il a lui-même rencontrées avant de s’imposer sur la scène internationale.

Davido est revenu sur une période marquante de sa vie, évoquant le manque de soutien initial de son père à l’égard de sa carrière musicale. Une situation qu’il reconnaît avoir été difficile à vivre : « Le fait que mon père ne veuille pas que je fasse de la musique m’a vraiment affecté, jusqu’à ce qu’il comprenne à quel point j’étais déterminé. » Interrogé sur l’avenir de ses enfants, le chanteur s’est montré clair : « Qu’ils aillent travailler avec mon père. À chaque Noël, il réunit tous ses petits-enfants, et je vois que malgré tout ce qu’il possède, son véritable bonheur, c’est d’être entouré d’eux. » S’il privilégie cette voie, Davido assure néanmoins qu’il ne s’opposera pas à leurs choix : « Je ne voudrais pas leur imposer ce que j’ai vécu. Ma fille chante et danse déjà. » Entre héritage familial et liberté individuelle, l’artiste souhaite avant tout offrir à ses enfants un environnement plus serein que celui qu’il a connu.





