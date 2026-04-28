Premier League: Bruno Fernandes égale un record de Cristiano Ronaldo

Auteur d’une nouvelle passe décisive face à Brentford, Bruno Fernandes a atteint les 140 contributions en Premier League avec Manchester United, égalant le total de Cristiano Ronaldo. Un cap symbolique franchi plus rapidement que son compatriote.

Bruno Fernandes entre un peu plus dans l’histoire de Manchester United. Lundi, le capitaine des Red Devils a égalé une référence de taille détenue par Cristiano Ronaldo en Premier League. Face à Brentford FC, le meneur de jeu portugais s’est illustré en délivrant une passe décisive pour Benjamin Šeško, contribuant au succès mancunien à Old Trafford, où Casemiro a également trouvé le chemin des filets.

Cette offrande permet à Fernandes d’atteindre la barre des 140 contributions décisives en championnat (70 buts et 70 passes), soit le même total que Ronaldo sous le maillot mancunien (103 réalisations et 37 passes décisives), selon les données d’Opta. Un chiffre d’autant plus marquant que l’ancien joueur du Sporting CP a atteint ce cap en 226 rencontres, soit plus rapidement que son illustre compatriote. Arrivé en 2020, Fernandes confirme ainsi son rôle central dans le jeu des Red Devils et son impact durable sur les performances du club.





