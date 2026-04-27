Arsenal – Atlético: Gary Neville prédit le vainqueur

Sceptique sur les chances d’Arsenal en Ligue des champions, Gary Neville estime que les Gunners ne franchiront pas l’obstacle de l’Atlético de Madrid. L’ancien défenseur de Manchester United croit toutefois en leurs ambitions en Premier League.

La légende de Manchester United, Gary Neville, s’est prononcée sur la demi-finale de la Ligue des champions entre Atlético de Madrid et Arsenal FC. Le club madrilène reçoit les Gunners mercredi soir pour la première manche, mais l’ancien défenseur anglais se montre sceptique quant aux chances des Londoniens. Selon lui, l’équipe dirigée par Mikel Arteta pourrait buter sur la solidité des hommes de Diego Simeone.

Dans son podcast, Neville a toutefois nuancé son analyse en évoquant la situation d’Arsenal en championnat. « Il ne reste que quatre matches à disputer, ce qui pourrait laisser penser qu’un doublé est envisageable », a-t-il expliqué, avant de tempérer : « Mais je ne les vois pas franchir l’obstacle de l’Atlético ni aller au bout en Ligue des champions. »

En revanche, l’ancien international anglais croit davantage aux chances des Gunners en Premier League. Une compétition où, selon lui, Arsenal conserve de solides arguments dans la dernière ligne droite.



