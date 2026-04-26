Bénin : mariage du chanteur Ignace Don Metok à Cotonou

Le chanteur béninois Ignace Don Metok, de son vrai nom Ignace Metokin, a épousé Anne Adjoua Sedjrogbé samedi 25 avril 2026 à Cotonou ; la cérémonie religieuse s’est tenue à la paroisse Notre‑Dame du Chant d’Oiseau, suivie d’un vin d’honneur et d’une réception au Séminaire Saint Jean Eudes.

La célébration, placée sous le signe de l’émotion et de la convivialité, a rassemblé famille, amis et acteurs du milieu culturel, qui ont participé aux rites et aux moments festifs tout au long de la journée.

Chants, bénédictions et témoignages ont ponctué l’événement, auquel ont assisté de nombreux invités venus saluer le parcours artistique de l’intéressé et partager ce temps fort de sa vie personnelle.

Né le 31 juillet 1974 à Allada, Ignace Metokin s’est fait connaître du grand public en 1993 grâce au concours « Vedette en herbe » organisé par l’ORTB et s’est depuis imposé sur la scène nationale avec un répertoire ancré dans la « Tradi‑Pop ».

Discographie et ancrage musical

Au fil de sa carrière, Don Metok a publié cinq albums parmi lesquels Justice corrompue, Allez les écureuils, La vie, Hongan et Fênu, des œuvres souvent inspirées par des thèmes sociaux et culturels.

Son titre « Allez les écureuils » est devenu un morceau emblématique lié à l’univers du football béninois. Admirateur du regretté Lucky Dube, l’artiste puise par ailleurs son inspiration dans les valeurs africaines et les réalités de son époque