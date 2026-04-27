Mondial 2026: Xavi désigne ses favoris, le Brésil en tête

Interrogé sur les prétendants au sacre mondial, Xavi Hernández place le Brésil au premier rang, devant l’Espagne, la France, l’Argentine et le Portugal. L’ancien entraîneur du Barça mise sur l’impact de Carlo Ancelotti pour guider la Seleção vers le titre.

Xavi Hernández se projette déjà vers la Coupe du Monde 2026. L’ancien entraîneur du FC Barcelone a livré son analyse des forces en présence, désignant plusieurs nations capables de soulever le trophée. Invité sur la chaîne YouTube de Romário, le technicien espagnol a placé le Brésil en tête de ses favoris. Il met notamment en avant l’influence de Carlo Ancelotti, dont la capacité à sublimer ses joueurs pourrait faire la différence. « Ils peuvent être champions. Avec Ancelotti, ils disposent d’un entraîneur capable de tirer le meilleur de son groupe, et le Brésil reste une référence dans cette compétition », a-t-il expliqué.

Dans le même temps, Xavi cite d’autres prétendants sérieux : l’Espagne, l’Argentine, championne en titre, la France et le Portugal. Plus mesuré concernant d’autres grandes nations, l’ancien milieu catalan estime que l’Allemagne part avec un léger retard, tandis que l’Angleterre pourrait jouer les trouble-fête. À l’approche du Mondial, les lignes se dessinent déjà, entre favoris assumés et outsiders prêts à bousculer la hiérarchie.





