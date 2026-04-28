Flambée des prix du ciment: l’APCB se dédouane et accuse les revendeurs

L’Association des Producteurs de Ciments du Bénin a tenu à lever toute ambiguïté sur la situation du marché du ciment.

Dans un communiqué rendu public, l’organisation affirme qu’aucune augmentation des prix n’a été opérée au niveau des usines et que les tarifs du ciment restent strictement inchangés sur l’ensemble du territoire national.

Face aux rumeurs persistantes observées ces dernières semaines, l’APCB précise que toutes les unités de production fonctionnent normalement. Aucune usine n’est en arrêt pour maintenance et la production, tout comme la mise sur le marché, se poursuit sans perturbation.

L’association insiste sur le fait que l’offre reste suffisante pour répondre à la forte demande actuellement constatée. Selon les producteurs, les tensions relevées sur les prix ne trouvent pas leur origine dans la chaîne de production. Elles seraient plutôt liées à des pratiques spéculatives imputées à certains commerçants peu scrupuleux, agissant en marge des prix officiellement en vigueur.

Dans ce contexte, l’APCB appelle les distributeurs au respect strict des tarifs réglementés et invite les consommateurs à faire preuve de vigilance lors de leurs achats.

L’association réaffirme enfin son engagement à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir l’approvisionnement du marché béninois et de préserver la stabilité des prix du ciment.