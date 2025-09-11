PAR PAYS
La liberté de la presse au plus bas en 50 ans, selon le rapport IDEA sur la démocratie

La liberté de la presse s’est considérablement dégradée ces cinq dernières années et a atteint son niveau le plus bas depuis cinquante ans, selon un rapport de référence sur la démocratie publié jeudi 11 septembre. «L’état actuel de la démocratie est inquiétant», déclare à l’AFP Kevin Casas‑Zamora, secrétaire général du groupe de réflexion International IDEA, basé à Stockholm. Entre 2019 et 2024, plus d’un pays sur deux dans le monde (54 %) a enregistré une baisse d’au moins un des cinq indicateurs clés définissant la démocratie, d’après ce document.

