La liberté de la presse au plus bas en 50 ans, selon le rapport IDEA sur la démocratie

La liberté de la presse s’est considérablement dégradée ces cinq dernières années et a atteint son niveau le plus bas depuis cinquante ans, selon un rapport de référence sur la démocratie publié jeudi 11 septembre. «L’état actuel de la démocratie est inquiétant», déclare à l’AFP Kevin Casas‑Zamora, secrétaire général du groupe de réflexion International IDEA, basé à Stockholm. Entre 2019 et 2024, plus d’un pays sur deux dans le monde (54 %) a enregistré une baisse d’au moins un des cinq indicateurs clés définissant la démocratie, d’après ce document.