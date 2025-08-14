La justice valide les coupes de l’administration Trump dans l’aide internationale

Une cour d’appel fédérale de Washington a jugé mercredi 13 août que le gouvernement de Donald Trump était en droit d’opérer des coupes drastiques dans l’aide internationale, annulant pour des motifs de procédure une décision antérieure rendue par un tribunal de première instance. Le recours du tribunal d’appel infirme ainsi le jugement qui ordonnait le rétablissement des crédits votés par le Congrès, estimant que les plaignants « n’avaient pas d’intérêt à agir » et ne pouvaient se prévaloir d’un préjudice susceptible de fonder leur demande. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, l’administration Trump avait gelé des milliards de dollars destinés à l’aide extérieure et annoncé la suppression de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), une décision aux conséquences importantes pour les programmes humanitaires mondiaux. USAID, la principale agence humanitaire américaine, intervenait jusque-là dans des programmes de santé et d’aide d’urgence dans environ 120 pays.