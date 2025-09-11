La France déploie trois Rafale pour contribuer à la protection de l’espace aérien polonais

Le jeudi 11 septembre, Emmanuel Macron a annoncé que la France mobiliserait trois avions de chasse Rafale « pour contribuer à la protection de l’espace aérien polonais » et de l’Europe de l’Est, au sein de l’Otan, en réaction aux incursions de drones russes en Pologne. Le président a indiqué sur le réseau X s’être engagé la veille auprès du Premier ministre polonais Donald Tusk et avoir échangé avec le secrétaire général de l’Otan Mark Rutte et le Premier ministre britannique Keir Starmer. « Nous ne céderons pas face aux intimidations croissantes de la Russie », a-t-il ajouté.