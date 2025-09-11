PAR PAYS
La France déploie trois Rafale pour contribuer à la protection de l’espace aérien polonais

Par BENIN WEB TV
La Chine annonce le passage récent de son nouveau porte-avions dans le détroit de Taïwan

Netanyahu exclut un État palestinien

Trump annonce que Charlie Kirk recevra à titre posthume la plus haute distinction civile

Biélorussie: Mikola Statkevitch, opposant historique, libéré

Soudan du Sud : le vice-président Riek Machar inculpé pour crimes contre l’humanité

52 prisonniers politiques libérés en Biélorussie, annonce le président lituanien

La Suède débloque 7,3 milliards d’euros d’aide militaire pour l’Ukraine pour 2026-2027

États-Unis : l’arme du meurtre de l’influenceur Charlie Kirk retrouvée

Canicule d’août 2025 : au moins 280 morts en excès, selon Santé publique France

Pékin s’insurge contre d’éventuelles taxes mexicaines sur les voitures chinoises

Le jeudi 11 septembre, Emmanuel Macron a annoncé que la France mobiliserait trois avions de chasse Rafale « pour contribuer à la protection de l’espace aérien polonais » et de l’Europe de l’Est, au sein de l’Otan, en réaction aux incursions de drones russes en Pologne. Le président a indiqué sur le réseau X s’être engagé la veille auprès du Premier ministre polonais Donald Tusk et avoir échangé avec le secrétaire général de l’Otan Mark Rutte et le Premier ministre britannique Keir Starmer. « Nous ne céderons pas face aux intimidations croissantes de la Russie », a-t-il ajouté.

