La Côte d’Ivoire en tête de l’Indice d’Égalité de Genre CEDEAO 2024

Le Conseil des ministres, réuni le 29 avril 2026, a pris acte du Rapport 2024 de l’Indice d’Égalité de Genre de la CEDEAO (IEG-CEDEAO). La Côte d’Ivoire arrive en tête des pays de la sous-région avec un score global de 0,708 contre une moyenne régionale de 0,640, selon le compte rendu officiel. Le communiqué souligne des performances particulièrement élevées dans l’éducation (0,948) et la technologie (0,739), des éléments mis en avant comme indicateurs clés de la progression vers la parité.

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Le rapport détaille des résultats contrastés selon les secteurs évalués. En santé, la Côte d’Ivoire obtient un score de 0,889. L’indicateur emploi et revenus affiche 0,737, tandis que l’accès aux ressources atteint 0,627. Les autorités parlent d’un positionnement général « intermédiaire supérieur » sur plusieurs volets, en insistant sur la nécessité d’analyser ces chiffres par domaine pour mieux orienter les politiques publiques.

Le document transmis au gouvernement a recueilli une appréciation favorable de l’exécutif qui relève la progression du pays dans le classement régional. Le compte rendu précise également des recommandations et des engagements exprimés par les services ministériels pour traiter les disparités persistantes, selon la formulation retenue par le Conseil.

Méthodologie de l’IEG-CEDEAO et concordance avec d’autres indicateurs

L’IEG-CEDEAO 2024 repose sur 38 indicateurs regroupés en six domaines : éducation ; emploi et revenus ; accès aux ressources ; santé ; technologie ; leadership et prise de décision. Chaque pays reçoit un score agrégé, la note 1 correspondant à une égalité parfaite entre femmes et hommes. Le rapport fournit des sous-scores sectoriels qui permettent d’identifier les secteurs où les écarts se réduisent ou persistent.

Les conclusions de l’IEG-CEDEAO confirment en partie les constats d’autres évaluations récentes. Le SIGI (Social Institutions and Gender Index) 2023 avait déjà positionné la Côte d’Ivoire en tête dans certaines mesures continentales, avec un score de 17,3, devant le Rwanda et l’Afrique du Sud. Le SIGI évalue notamment les discriminations au sein du foyer, l’accès aux ressources financières, les atteintes à l’intégrité physique et les restrictions des libertés civiles, en se fondant sur l’existence de cadres législatifs, la prévalence des violences basées sur le genre et la perception sociale des rôles et droits des femmes.

Dans ses observations, l’exécutif ivoirien attribue une partie de cette amélioration aux dispositifs financiers mis en place, aux réformes législatives adoptées en faveur des droits des femmes et aux résultats enregistrés dans la lutte contre les violences basées sur le genre.