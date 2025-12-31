La Chine fustige les pays jugeant «irresponsables» ses manœuvres autour de Taïwan
Pékin a dénoncé mercredi 31 décembre les critiques «irresponsables» formulées par des pays tels que le Japon et l’Australie à l’égard des manœuvres militaires chinoises autour de Taïwan, accusant ces États de fermer les yeux sur des forces séparatistes qui chercheraient, selon lui, à obtenir l’indépendance par des moyens militaires. Lors d’une conférence de presse, Lin Jian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a affirmé que ces pays présentent de manière injustifiée les actions de la Chine, nécessaires et justifiées selon Pékin pour défendre sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale, et les a qualifiées d’hypocrites pour avoir, selon lui, déformé les faits et confondu le bien et le mal.
1 min de lecture
