La Chine espère que Washington visera des résultats commerciaux positifs

Par BENIN WEB TV
À la veille de l’expiration, lundi 11 août, de la trêve commerciale conclue en juillet entre la Chine et les États‑Unis, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré espérer que Washington « s’efforcera » d’obtenir des résultats commerciaux « positifs ». « Nous espérons que les États‑Unis travailleront avec la Chine pour respecter l’important consensus atteint lors de l’entretien téléphonique entre les deux chefs d’État… et s’efforceront d’obtenir des résultats positifs sur la base de l’égalité, du respect et du bénéfice mutuels », a affirmé le porte‑parole Lin Jian dans un communiqué. Les deux superpuissances économiques tentent de conclure un accord pour apaiser des tensions commerciales exacerbées après que le président Donald Trump a imposé des droits de douane élevés à des dizaines de pays. Les parties avaient convenu d’une trêve de 90 jours en mai et, lors de discussions le mois dernier à Stockholm, se sont engagées à tenir de nouvelles négociations en vue d’une prolongation au‑delà de la date limite du 12 août; cet accord a temporairement fixé à 30 % les nouveaux droits de douane américains sur les produits chinois, tandis que Pékin a établi des taxes de 10 % sur les produits américains.

