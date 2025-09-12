PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

La Chine annonce le passage récent de son nouveau porte-avions dans le détroit de Taïwan

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Netanyahu exclut un État palestinien

La France déploie trois Rafale pour contribuer à la protection de l’espace aérien polonais

Trump annonce que Charlie Kirk recevra à titre posthume la plus haute distinction civile

Biélorussie: Mikola Statkevitch, opposant historique, libéré

Soudan du Sud : le vice-président Riek Machar inculpé pour crimes contre l’humanité

52 prisonniers politiques libérés en Biélorussie, annonce le président lituanien

La Suède débloque 7,3 milliards d’euros d’aide militaire pour l’Ukraine pour 2026-2027

États-Unis : l’arme du meurtre de l’influenceur Charlie Kirk retrouvée

Canicule d’août 2025 : au moins 280 morts en excès, selon Santé publique France

Pékin s’insurge contre d’éventuelles taxes mexicaines sur les voitures chinoises

VOIR TOUS LES FLASHS

La Chine a annoncé le 12 septembre que son plus récent porte-avions, le Fujian, avait récemment transité par le détroit de Taïwan en direction de la mer de Chine méridionale pour y effectuer «des tests de recherche scientifique et des missions d’entraînement», a indiqué un porte-parole de la Marine chinoise dans un communiqué publié sur WeChat, précisant que «soumettre le Fujian à des tests et des exercices transrégionaux est une part normale du processus de construction d’un porte-avions et ne vise aucune cible spécifique». Les mouvements à caractère militaire dans le détroit de Taïwan restent particulièrement sensibles, la Chine considérant Taïwan comme l’une de ses provinces, non unifiée avec le reste du territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949, et exercant sur l’île une pression militaire, économique et diplomatique.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!