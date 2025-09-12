La Chine annonce le passage récent de son nouveau porte-avions dans le détroit de Taïwan

La Chine a annoncé le 12 septembre que son plus récent porte-avions, le Fujian, avait récemment transité par le détroit de Taïwan en direction de la mer de Chine méridionale pour y effectuer «des tests de recherche scientifique et des missions d’entraînement», a indiqué un porte-parole de la Marine chinoise dans un communiqué publié sur WeChat, précisant que «soumettre le Fujian à des tests et des exercices transrégionaux est une part normale du processus de construction d’un porte-avions et ne vise aucune cible spécifique». Les mouvements à caractère militaire dans le détroit de Taïwan restent particulièrement sensibles, la Chine considérant Taïwan comme l’une de ses provinces, non unifiée avec le reste du territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949, et exercant sur l’île une pression militaire, économique et diplomatique.