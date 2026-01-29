La CAF annonce le verdict disciplinaire pour la CAN 2025

Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a rendu, mercredi, une série de sanctions à l’encontre des protagonistes de la finale de la CAN Maroc 2025 entre le Sénégal et le pays hôte : le sélectionneur sénégalais Pape Bouna Thiaw écope d’une suspension de cinq matches et d’une amende de 100 000 dollars, tandis que des joueurs des deux camps se voient infliger des suspensions et des pénalités financières, pour un total de 715 000 dollars réclamés à la Fédération sénégalaise de football (FSF).

La décision fait suite aux conclusions du jury disciplinaire qui ont retenu à l’encontre du staff et des joueurs sénégalais des manquements qualifiés de comportement antisportif, violation des principes de fair-play et d’intégrité, et atteinte à l’image du football. Outre la sanction contre Pape Bouna Thiaw, Iliman Cheikh Baroy Ndiaye et Ismaïla Sarr ont chacun été suspendus pour deux matches.

Du côté marocain, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) se voit infliger une amende de 415 000 dollars pour des faits qualifiés de comportement antisportif, ainsi que pour des agissements jugés inappropriés de la part de joueurs et de ramasseurs de balles. Sur le plan individuel, Achraf Hakimi a reçu une suspension d’un match, et Ismaël Saibari a été sanctionné par trois matches de suspension et une amende de 100 000 dollars.

Sanctions détaillées et rejet d’une réclamation

Le cumul des sanctions financières et disciplinaires infligées aux protagonistes de la finale conduit la CAF à réclamer 715 000 dollars à la FSF. Le montant total regroupe les amendes individuelles et collectives prononcées contre le camp sénégalais. La FRMF, de son côté, est tenue de régler 415 000 dollars au titre des manquements relevés lors de la rencontre.

Le jury disciplinaire a motivé ses décisions par des éléments rapportés dans son rapport d’instruction, évoquant des comportements jugés contraires à l’éthique sportive et aux règles de conduite attendues lors des compétitions internationales. Les sanctions touchent aussi bien des membres encadrants que des joueurs, avec des durées de suspension variant selon la gravité retenue pour chaque fait reproché.

Par ailleurs, la CAF a rejeté la réclamation déposée par la FRMF alléguant des violations des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations imputées à la Fédération sénégalaise de football à l’issue de la finale. Le rejet de cette requête signifie que le jury n’a pas retenu, dans sa décision, la preuve d’une infraction de la FSF aux dispositions visées par la FRMF.

Les mesures disciplinaires adoptées s’appliquent selon les modalités prévues par les règlements de la compétition et incluent des périodes de suspension qui devront être purgées lors des matches officiels sous l’égide de la CAF et des fédérations continentales et nationales concernées.