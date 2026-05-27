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Bénin

Bénin: échanges de tirs à Péhunco entre braqueurs et force de l’ordre

La nuit du 23 au 24 mai 2026 a été marquée par une violente attaque dans une concession de Péhunco, au nord du Bénin.

Edouard Djogbénou
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Un véhicule de la police républicaine
Véhicule de la police républicaine . @Présidence du Bénin
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Introduits vers 3h30 du matin, des individus armés ont surpris le chef de ménage endormi dans la cour. Menacé sous la contrainte, il n’a pu empêcher les assaillants de s’en prendre à son épouse, commerçante de produits pétroliers.

Refusant de céder, la victime a vu les cambrioleurs défoncer plusieurs portes à l’aide d’objets contondants. Elle a finalement été contrainte de remettre la recette de la veille, estimée à 1 050 000 FCFA, ainsi que trois téléphones portables.

Dans leur fuite, précipitée par l’arrivée de la police, les malfrats ont abandonné une moto de marque Bajaj qu’ils comptaient emporter. Le couple, blessé légèrement à coups de machette, a été pris en charge.

Alertées vers 4 heures, les forces de l’ordre ont rapidement dépêché une équipe sur les lieux. À leur arrivée, elles ont essuyé des tirs. Deux assaillants ont pris la fuite, tandis qu’un troisième, armé d’un pistolet artisanal, a tenté de recharger son arme pour ouvrir le feu. Ignorant les sommations, il a été mortellement atteint par la riposte policière.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que les braqueurs auraient bénéficié d’une complicité locale. Un conducteur de taxi-moto les aurait conduits sur les lieux avant de disparaître dès le début de l’assaut. Les investigations se poursuivent pour identifier ce complice et démanteler le reste du réseau criminel.

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